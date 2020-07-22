إيطاليا تُطالب بضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، خلال ندوة نظمتها مؤسسة كورييري ديلا سيرا الإعلامية، بضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط بليبيا في أقرب وقت ممكن.

وقال دي مايو: “إن الاستقرار المستدام في ليبيا يظل أولوية مطلقة للحكومة الإيطالية، لما لذلك من تأثير على أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية بأسرها”.

وفي سياق ذي صلة، احتضنت العاصمة الإيطالية روما اجتماعا تقنيا حول ضرورة استئناف إنتاج النفط، بحضور كل من مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات، إضافة إلى ممثلة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، لمناقشة الإغلاق المتواصل لصادرات النفط.