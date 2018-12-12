إيطاليا تطالب بمشاركة أكبر لأوروبا في عملية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم

حيث قال كونتي أن الحكومة الإيطالية ستواصل العمل الهادف إلى تحقيق إضفاء طابع أوروبي على عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الإنسانية إلى أوطانهم.
كما ذكر رئيس الحكومة الإيطالية أن إيطاليا تدعو إلى تجديد ولاية عملية صوفيا من أجل تجنب نقل المهاجرين الذين تنقذتهم سفن العملية الأوروبية، إلى إيطاليا فقط.
هذا وأشار كونتي إلى أنه على جميع الدول الأعضاء أن تسأل نفسها عما إذا كان الأمر يستحق بالفعل تعريض عملية ذات أهمية سياسية كبيرة، لمجرد تأكيد إنهاء قاطع لتحديث ولاية تطالب بها إيطاليا، لغرض الحصول أخيراً على جهد مشترك إزاء تدفقات الهجرة.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج ) و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة… قراءة المزيد ..