بعد انقطاع 12 عاماً.. إيطاليا تعيد افتتاح سفارتها في دمشق

أعلن مصدر في السفارة الإيطالية لدى دمشق وصول السفير ستيفانو رافانيان إلى العاصمة السورية يوم الخميس الماضي تحضيرا لاستئناف عمل السفارة بعد 12 عاما من تعليق عملها.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية إن “السفير رافانيان وصل منذ يومين وباشر أعماله في سفارة بلاده بدمشق ومعه 9 موظفين سوريين”.

وأضاف المصدر أن “السفارة لم تفتح بعد لاستقبال المراجعين ومن المتوقع قدوم موظف إيطالي آخر إلى السفارة خلال الأسبوعين المقبلين” من دون تحديد صفته.

ورجح المصدر أن تبدأ السفارة عملها وتفتح أبوابها أمام المراجعين مطلع العام المقبل 2025.

يشار إلى أنه في 26 يوليو الماضي قررت إيطاليا تعيين سفير لها في سوريا ما جعلها أول دولة من مجموعة G7 تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ بدء الحرب على سوريا ومقاطعتها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أرسلت إيطاليا و7 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تطلب فيها أن تلعب دول مجموعة السبع دورا أكثر فاعلية في سوريا.

وإلى جانب إيطاليا، وقعت على الرسالة النمسا وقبرص والتشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.