إيطاليا.. تُقرض تونس 50 مليون يورو لمواجهة وباء كورونا

القرض جاء بعد اتصال هاتفي قبل يومين بين الرئيسين التونسي والإيطالي. [إنترنت]

قالت مصادر بالبنك المركزي وبالرئاسة في تونس، الأربعاء، إن إيطاليا التي تعاني من تفش كبير لوباء فيروس كورونا المستجد، وافقت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة الوباء.

وقال مصدر رئاسي، إن القرض جاء بعد اتصال هاتفي قبل يومين بين الرئيسين التونسي والإيطالي، أعلن خلاله رئيس تونس قيس سعيد استعداد بلاده لإرسال فريق طبي لمساعدة إيطاليا التي أعلنت وفاة أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس.

وأكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، أن تونس دخلت مرحلة العدوى الأفقية، موضحا أن هذه العدوى لا يمكن إيقافها إلا باحترام الإجراءات وبتتبع المواطن لسلوك وقائي، موجها رسالة للتونسيين الذين لا يحترمون الحجر، حيث قال حرفيا “وين ماشيين”.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي في المنزل، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل حالات فرار من الحجر.

وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء قال، تم تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173.

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