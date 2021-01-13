إيطاليا.. تمديد حالة الطوارئ حتى أبريل بسبب كورونا

وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا صرح اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء جائحة كورونا المستجد حتى نهاية شهر أبريل مع غياب أي دلائل في الوقت الراهن على انحسار الوباء.

وتعطي حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية يناير كانون الثاني، سلطات أكبر للحكومة المركزية مما يسهل على المسؤولين تجاوز البيروقراطية واتخاذ القرار.

ووفقا لما ذكرت إذاعة “مونت كارلو” عن سبيرانزا قوله لمجلس النواب “الحكومة ترى من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل. هناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر”.

وسجلت إيطاليا 79819 وفاة بكورونا المستجد منذ ظهور الجائحة يوم 21 فبراير، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا والـ6 على مستوى العالم. وسجلت إيطاليا كذلك 2.303 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.