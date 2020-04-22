إيطاليا.. توقعات بانحسار تلقائي لوباء كورونا

إيطاليا ترصد تراجعا كبيرا في وفيات كورونا وتسجل أكبر ارتفاع للمتعافين منذ بدء التفشي. [رويترز]

توقع أستاذ علم المناعة الإيطالي فرانشيسكو لوفوكي، انحسارا تلقائيا لوباء فيروس كورونا المستجد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، عن مسؤول قسم المناعة والأمراض المعدية بمستشفى بوليكلينيكو أومبرتو الأول في روما، قوله في تصريحات إذاعية، إن “هذا الفيروس، مثل الفيروسات التاجية الأخرى التي عرفناها بالفعل في الماضي، يميل إلى الزوال من تلقاء نفسه”.

وأضاف أنه من المعروف في المجال العلمي أن الفيروسات التاجية تنشر الأوبئة ومن ثم تميل ببطء إلى الاختفاء، خاصة عندما يكون هناك انخفاض في الإنتروبيا الاجتماعية.

ورأى أنه “بفضل حالة الإغلاق الراهنة، لم يعد هذا الفيروس قادرا على إصابة الأشخاص بالحجر في منازلهم، ولم تعد لديه قابلية الانتشار وبالتالي يعيش نوعا من الموت المبرمج”.

وأفاد بأنه يأمل أن يحدث هذا بسرعة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون مفيدا، على حد وصفه.

ولكن أستاذ علم المناعة استدرك قائلا: “الآن لا يمكننا أن نقولها على وجه اليقين نظرا لحالة الإغلاق المطبقة في الوقت الراهن”.

وفي إشارة إلى البيانات الأخيرة عن تراجع الإصابات في إيطاليا، قال: “بالطبع العدوى قلت كثيرا وسيفقد هذا الفيروس قوته تدريجيا.. فلن يحتفظ بقوته الأولى، تلك التي وضعتنا في أزمة بجلب العديد من الأشخاص بالتزامن إلى المستشفيات وإلى أقسام العناية المركزة”.

هذا وسجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085.

ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض “COVID-19” في إيطاليا خلال الأيام الماضية، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة، والاثنين 454 حالة، والثلاثاء 534.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3370 مقارنة مع 2256 الاثنين و2729 الثلاثاء، وبلغت 187237 حالة.

وشدّد رئيس هيئة الدفاع المدني مع ذلك على تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين خلال اليوم الماضي، حيث ازداد هذا المؤشر بواقع 2943 ليصل إلى 54543 حالة شفاء.

وأشار بوريلي إلى انخفاض في عدد الحالات التي تعتبر ناشطة في الوقت الراهن، لليوم الثالث على التوالي، حيث تراجع هذا المؤشر بـ10 إصابات من 107709 إلى 107699.

كما تم تسجيل تراجع جديد في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، وانخفضت الحصيلة بواقع 87 حالة من 2471 إلى 2384.

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