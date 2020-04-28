إيطاليا تُؤكد دعمها الكامل للمؤسسات الشرعية في ليبيا المعترف بها أممياً

جددت إيطاليا الدعوة لهدنة خلال شهر رمضان المبارك. [السفارة الإيطالية]

أكدت إيطاليا على دعمها الكامل للمؤسسات الشرعية في#ليبيا المعترف بها من قِبل المجتمع الدولي، ودعت مرة أخرى إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في تعليق على إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا.

ونقلت السفارة الإيطالية في ليبيا عبر حسابها على تويتر، تعليق من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وقالت الوزارة: “بالإحاطة علماً بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها حفتر، تعيد إيطاليا التأكيد من جديد على دعمها الكامل واعترافها بالمؤسسات الليبية الشرعية المُعترف بها من قِبل المجتمع الدولي: المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق الوطني؛ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وأكدت إيطاليا على أن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يُتخذ بطريقة توافقية وديمقراطية سيراً على إثر الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 وأن تتبع مسار الاستقرار الذي تقوده الأمم المتحدة في إطار عملية برلين.

كما جددت إيطاليا الدعوة للأطراف بالالتزام بهدنة خلال شهر رمضان المبارك والعمل بشكل بناء للوصول إلى وقف مستديم لإطلاق النار.

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