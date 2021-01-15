إيطاليا تُؤكد دعمها لعمليات الحوار السياسي

رحبت إيطاليا بشدة اليوم الجمعة، بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي بدأ أعماله في جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إن هذه خطوة تعد بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا وفيما يخص إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل كما قرر منتدى الحوار السياسي في اجتماعه بتونس في نوفمبر الماضي.

وشدّدت إيطاليا على دعمها التام لعمليات الحوار الليبي الليبي في الإطار السياسي والعسكري والاقتصادي ولعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية.

وعبرت الخارجية الإيطالية عن الأمل في أن يتمكن أعضاء منتدى الحوار السياسي من استغلال الفرصة التي وصفتها بالحاسمة للتوصل إلى المزيد من التقدم في المسار نحو الاستقرار الدائم في ليبيا.

وتُواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها المباشر في جنيف السويسرية.

وتناقش اللجنة التي تتواصل اجتماعاتها حتى الـ16 من الشهر الجاري القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وانطلق أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف السويسرية، بالنشيد الوطني الليبي تلته كلمة افتتاحية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي تعقد اجتماعاً مباشراً هذا الأسبوع في قصر الأمم في جنيف، سويسرا، في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2021.

وتم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ونوهت البعثة الأممية إلى أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 يبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

ويمثّل أعضاء اللجنة الـ18 تنوعاً جغرافياً وسياسياّ واسع النطاق وتضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، بحسب البعثة الأممية.