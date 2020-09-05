إيطاليا تُؤكد على مكانة ليبيا الإستراتيجية وتُعزّز العملية السياسية

أكدت وزارة الدفاع الإيطالية على مكانة ليبيا الإستراتيجية بالنسبة لإيطاليا.

جاء ذلك في تصريحات لوزير دفاع إيطاليا لورينزو جويريني، دعا فيها إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى أن يلعبا دورا أكبر في ليبيا التي لها مكانة إستراتيجية مهمة بالنسبة لإيطاليا، وفق قوله.

وطالب جويريني الجهتين بتقديم مبادرات قائمة على خفض التصعيد في البلاد.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن الوزير قوله: “إن عدم التواجد بشكل كامل في الشأن الليبي أمر خاطئ لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن دور إيطاليا في ليبيا يكمن في “تعزيز العملية السياسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف دي مايو، في تصريحات له: “اتهمت إيطاليا كثيراً بأنها غامضة لأنها تحدثت إلى جميع الأطراف”.

وأوضح أن بلاده قامت دائمًا بتنمية الحوار مع الجميع، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

ونوه دي مايو بأن الإعلان المشترك لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح هي “خطوة أساسية إلى الأمام”.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أجرى خلال اليومين الماضيين زيارة إلى العاصمة طرابلس بحث خلالها تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام .