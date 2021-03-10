إيطاليا تُبدي استعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية

وصفت إيطاليا منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بالخطوة المهمة والمشجعة لعملية العودة إلى الوضع الطبيعي والانتقال المؤسسي باتجاه وحدة ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية، رحبت من خلاله بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيانها، على أن الليبيون أظهروا إرادة عظيمة وتصميمًا قوياً للتغلب على الخلافات من خلال الحوار، فالغالبية العظمى التي منح بها مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية دليل إضافي على هذا الإحساس المتجدد بالوحدة.

وأعربت الوزارة عن شكرها للجهود الدؤوبة للأمم المتحدة وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأبدت وزارة الخارجية استعداد إيطاليا للتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا ودعمها، في نفس خط المسار الذي حددته عملية برلين، في المراحل القادمة من الانتقال المؤسسي وفي السعي لتحقيق الأهداف ذات الأولوية، كإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والتنفيذ الحقيقي لاتفاقية وقف إطلاق النار، بدءًا بالانسحاب الكامل لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد، إطلاق عملية المصالحة الوطنية وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.