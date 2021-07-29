إيطاليا تُجدد التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا

جددت إيطاليا التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا، معربة عن أملها في أن يُؤدي هذا المسار إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في البلاد.



جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الايطالية، أعربت فيه عن أملها أن يفضي هذا المسار إلى الاستحقاق الانتخابي بما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الليبي.

وأفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، بأن البيان جاء دعما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة إلى عملية شاملة، تشمل جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد.

وذكر البيان أن وفود مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تجري مباحثات هذه الأيام بالعاصمة الايطالية روما مستفيدة من دعم البعثة الأممية.

ونوهت الخارجية الإيطالية إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق مؤسسي حول تحديد الإطار التشريعي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر.