إيطاليا تُجدد دعمها لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء تطورات المشهد السياسي الليبي، وكذلك ما انتهى إليه الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية.

وأشاد السفير الإيطالي خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معتبراً أن الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، كان خطوة مهمة وموفقة للمجلس الرئاسي، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لكافة الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولا إلى الانتخابات.