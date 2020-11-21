إيطاليا تُجدد دعمها لمخرجات الحوار السياسي بتونس

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، دعم بلاده لجهود الحوار السياسي الليبي الذي تُسيره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها الوزير الإيطالي مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.

وأعرب دي مايو عن ارتياحه لاعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة طريق، في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ودعا وزير خارجية إيطاليا إلى تجنب المبادرات الموازية، والتي من شأنها أن تضعف هذا الإطار المرجعي، مشدداً على الحاجة إلى حماية فضاء التفاوض الليبي من التدخلات الخارجية والداخلية.

ورحب دي مايو بالتطورات الأخيرة على الصعيد العسكري والأمني، داخل اللجنة العسكرية المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وانسحاب القوات والمقاتلين الأجانب من منطقة “مثلث سرت”.

كما تناولت المباحثات “التطورات الإيجابية في المجال الاقتصادي”، بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، حيث أعرب دي مايو عن أمله في إحراز تقدم في توحيد حرس المنشآت النفطية لحماية المواقع النفطية.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماي، إلى تجنب مبادرات موازية في الملف الليبي والتي قد تؤدي الى إضعاف الحوار المرجعي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا.