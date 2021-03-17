إيطاليا تُجدّد دعمها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية

جددت إيطاليا دعمها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، خلال استقباله للسفير الليبي في روما عمر الترهوني، بحسب ما أفادت السفارة الليبية في روما في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال اللقاء عن سعادته بنجاح العملية الديمقراطية بليبيا، التي توجت بمراسم التسليم والتسلم بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مشيدا بالعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين.

وأشاد الوزير بالعلاقات القوية والتاريخية بين ليبيا وإيطاليا، وأكد عزم الحكومة الإيطالية على تقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة.

من جهته قدم السفير الليبي الشكر لوزير الخارجية الإيطالي على الجهود التي تبذلها إيطاليا وما زالت، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، مؤكدا أن ليبيا شعبا وحكومة تقدر هذا الموقف.

وأضاف السفير: “إننا مستمرون في تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية، بمتابعة وإنجاح كل المشاريع والبرامج المشتركة والتي تخدم صالح الشعبين الليبي والإيطالي”.