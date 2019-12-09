الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

إيطاليا تُحذر دول الاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 ديسمبر 2019 - 21:20
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

الاتحاد الأوروبي يُخاطر بدور غير مهم في الشأن الليبي. [وكالة آكي]
ناشد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” الجهات الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع المسلح في ليبيا بالتوقف عن أي نوع من التدخل والسماح بوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن “دي مايو” قوله في تصريحات للصحفيين من بروكسل حيث يشارك في اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين:

في ليبيا هناك طرفان يقاتلان بعضهما البعض، لكن لكليهما سلسلة من المؤيدين.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي التحذير من أن الاتحاد الأوروبي يُخاطر بدور غير مهم في الشأن الليبي.

محتوى ذو صلة
مصرف ليبيا المركزي.. 30.62 مليار دينار إيرادات النفط

وأضاف يقول:

ينبغي على جميع الدول الأوروبية أن تشعر بأنها منخرطة في مسار حل الأزمة الليبية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن