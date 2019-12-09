إيطاليا تُحذر دول الاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع في ليبيا

ناشد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” الجهات الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع المسلح في ليبيا بالتوقف عن أي نوع من التدخل والسماح بوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن “دي مايو” قوله في تصريحات للصحفيين من بروكسل حيث يشارك في اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين:

في ليبيا هناك طرفان يقاتلان بعضهما البعض، لكن لكليهما سلسلة من المؤيدين.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي التحذير من أن الاتحاد الأوروبي يُخاطر بدور غير مهم في الشأن الليبي.

وأضاف يقول: