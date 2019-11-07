إيطاليا تُكشف عن نيتها في مراجعة وتحسين اتفاقية الهجرة مع ليبيا

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، شهدت أعداد قوارب الهجرة المغادرة من ليبيا انخفاضاً ملحوظاً.

وقالت الوزيرة في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب:

“الاتفاقية أدت إلى تقليل مغادرة المهاجرين من على سواحل ليبيا، وبالتالي تناقص عدد الموتى في عرض البحر، لكن حتى مع انخفاض تدفقات الهجرة، فإن خفض مستوى الانتباه إزاء قضية الهجرة سيكون غير مبرراً”.

كما ذكرت وزيرة الداخلية أنه في الأول من نوفمبر الجاري، اقترحت السفارة الإيطالية في طرابلس على السلطات الليبية رسمياً من خلال بيان رسمي، عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية من أجل الاتفاق على إجراء تحديث على مذكرة التفاهم من خلال تغييرات تهدف إلى تحسينها وإضفاء الطابع الرسمي على فاعاليتها عن طريق تبادل المذكرات.

هذا وخلصت لامورجيزي إلى القول إنه تم تقبّل هذا الاقتراح على الفور وبشكل إيجابي من خلال إبداء النظير الليبي الاستعداد لمراجعة نص المذكرة.