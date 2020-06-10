إيطاليا.. تُساهم بـ«سفينة وطائرتين» ضمن عمليّة إيريني لحظر السلاح إلى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو،الاربعاء، أن حكومة بلاده ستسهم في عملية إيريني الأوروبية لحظر السلاح إلى ليبيا بسفينة وطائرتين، ذلك لمراقبة تطبيق حظر تدفق الاسلحة المفروض من الامم المتحدة على ليبيا.

وأعرب دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أثينا مع نظيره نيكوس دندياس، عن قلقهم بشأن ما يحدث في ليبيا.

وأشار إلى أن الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين، ما يزال الخيار الملموس الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية .

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أكد في وقت سابق، أن عملية ايريني، التي انطلقت مؤخرا، لا تستهدف أي طرف ليبي بعينه على حساب الاخر، معلنا أنه تحدث من قبل مع المسؤولين الليبيين لـ”إفهامهم” بأن ايريني “لا تستهدف أي طرف”.