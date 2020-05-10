إيطاليا تُسجل أدنى معدل للوفيات بكورونا منذ 9 مارس

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، تراجعا ملموسا لمعدل ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 165 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أقل عدد منذ 9 مارس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الأحد، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 165 حالة جديدة، وبلغ 30560.

ويُشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم الجمعة 243 حالة جديدة، والسبت 194.

ويمثل المعدل الجديد أقل ارتفاع للوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا منذ 9 مارس.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 802، مقارنة مع 1327 الجمعة و1083 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 219070.

وتراجع معدل الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 1 مارس.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 84842 إلى 83324، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 1034 إلى 1027.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين من المرض من 103031 إلى 105186 شخصا، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 1.43 مليون.

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