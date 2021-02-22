إيطاليا تُسجل 232 وفاة و13452 إصابة في كورونا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الإيطالية أعلنت عن تسجيل 232 وفاة و13452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95718، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2809246.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 2324633.

وفي سياق متصل، كان رئيس وكالة الأدوية الإيطالية Aifa جورجو بالوه قد قال في 16 فبراير الحالي، إنه “إذا حصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده”.وفقا “لروسيا اليوم”.

وأضاف أنه يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التطعيم والصبر بضعة أسابيع أخرى، قبل تخفيف القيود وإجراءات إعادة الفتح.