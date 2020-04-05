إيطاليا تُسجّل انخفاضاً في حصيلة وفيات كورونا خلال أسبوعين

تعتبر هذه الحصيلة اليومية أقل ارتفاع في عدد الوفيات. [رويترز]

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، انخفاضا في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن عن وفاة 525 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع أعداد أكبر تم تسجيلها في الأيام السابقة، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.



وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 525 حالة ووصل إلى نقطة 15887 بعدما كان على مستوى 15362 مساء أمس السبت.

ويُشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حيث سجلت في البلاد يوم 2 أبريل 760 وفاة جديدة وفي 3 أبريل 766 حالة وفي 4 أبريل 681.

كما تعتبر هذه الحصيلة اليومية أقل ارتفاع في عدد الوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأفاد بوريلي بأن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4316 حالة ووصلت إلى نقطة 128948.

وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات.

هذا وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

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