إيطاليا تُطالب مجموعة السبع الصناعية التعاون لدعم استقرار ليبيا

أشار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى أن بلاده طلبت في إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، “التعاون والدعم بشأن استقرار ليبيا بشكل عام ولكن بشكل خاص لخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي الذي يساعد الشعب الليبي وكذلك الشركات الإيطالية”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن الوزير قوله، مساء الثلاثاء بعد ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية في لندن: “في الأشهر المقبلة ستبدأ الشركات الإيطالية في بناء الطريق السريع الذي يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية وفي بناء مطار طرابلس الدولي كما بدأنا مسارا لإعادة إعمار مطار بنغازي”.

ونوه دي مايو بأنه “في ختام اجتماعات المجموعة، هناك موضوع الهجرة مع اقتراب فصل الصيف. موضوع الأمن أساسي وإيطاليا تلقت ضمانات بالتعاون حول تدفقات الهجرة المنطلقة من ليبيا والذي سيسمح لنا بإدارة ظاهرة تاريخية مع حلفائنا الرئيسيين”.

هذا وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التقى نظيره البريطاني دومينيك راب، في إطار اجتماعات مجموعة السبع في لندن حيث بحثا عدة ملفات من بينها الملف الليبي.

ونوهت إلى إن الوزيران جددا التأكيد على تقارب وجهات النظر بين إيطاليا والمملكة المتحدة مع تولي رئاستي مجموعة العشرين ومجموعة السبع على التوالي.

وناقش الجانبان الرغبة في تعزيز أجندة إيجابية مشتركة حول الملفات المتعلقة بشرق المتوسط ​​وليبيا، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.