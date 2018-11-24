إيطاليا تُفصح عن اعتمادها على التعاون مع روسيا لحل الأزمة الليبية

حيث أشاد لافروف بإيطاليا لأنها رتبت بنجاح كبير، مؤتمر باليرمو الذي قدّم مساهمة إضافية في تحقيق نتيجة ناجحة للأزمة الليبية حسب قوله.

هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الروسية عن تقديره لعدم تحديد مواعيد نهائية في المؤتمر، لأن ذلك كان سيأتي بنتائج عكسية.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن إيطاليا تعتمد على التعاون مع روسيا لحل الأزمة الليبية.

مضيفاً: