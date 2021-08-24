إيطاليا تُقدم مساعدات لمستشفيات ليبية

أعلنت السلطات الإيطالية، عن تقديم مساعدات لأربعة مستشفيات في ليبيا.
وذكرت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة على تويتر، أنه “تم تسليم شحنة أولى من الأدوات الطبية إلى مستشفيات صرمان، صبراتة ومرزوق الليبية”، بينما تم “إيصال مولد كهربائي بقدرة 500 كيلووات إلى مستشفى ابن سينا في سرت”.
وِأشارت السفارة إلى أن المساعدات “تأتي تلبية لاحتياجات عاجلة”، وقد “تم إرسالها كجزء من جسر المساعدات الإيطالية، بالتعاون مع الحكومة ووزارة الصحة الليبيتين”.
تسليم الدفعة الأولى من المعدات الطبية إلى المستشفيات المحلية لكل من #صرمان #صبراتة #مرزق ومولد بقدرة 500 كيلووات إلى مستشفى إبن سينا في #سرت، وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة من خلال مبادرة #إيطاليا #جسر_التضامن، المرحلة 2 بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة#ليبيا pic.twitter.com/DrNtklIIUS
— Italy in Libya (@ItalyinLibya) August 23, 2021
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