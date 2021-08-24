إيطاليا تُقدم مساعدات لمستشفيات ليبية

أعلنت السلطات الإيطالية، عن تقديم مساعدات لأربعة مستشفيات في ليبيا.

وذكرت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة على تويتر، أنه “تم تسليم شحنة أولى من الأدوات الطبية إلى مستشفيات صرمان، صبراتة ومرزوق الليبية”، بينما تم “إيصال مولد كهربائي بقدرة 500 كيلووات إلى مستشفى ابن سينا ​​في سرت”.

وِأشارت السفارة إلى أن المساعدات “تأتي تلبية لاحتياجات عاجلة”، وقد “تم إرسالها كجزء من جسر المساعدات الإيطالية، بالتعاون مع الحكومة ووزارة الصحة الليبيتين”.