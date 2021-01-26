إيطاليا.. رئيس الوزراء كونتي يُقدم استقالته

قدم اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي استقالته من منصبه، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الإيطالي.

وذكر بيان مكتب الرئاسة، إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قدم استقالته إلى رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا اليوم الثلاثاء، مما يفتح الطريق لمشاورات رسمية بشأن لكيفية التغلب على الأزمة السياسية. وفقا لما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضاف البيان، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب بعد ظهر الأربعاء، مضيفا أنه طُلب من كونتي البقاء في منصب مؤقت مع استمرار المحادثات.

وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، على خلفية التعاطي مع أزمة كورونا.

وفي سياق متصل، قال كونتي في تصريحات لصحيفة “لاريبو بليكا” الأيطالية، أمس الأثنين “أن غايتي تتمثل في التوصل إلي اتفاق يوفر آفاقا سياسية واضحة للحُكم”.

وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء سيقدم استقالته اليوم الثلاثاء من أجل تشكيل تحالف سياسي جديد يحظي باغلبية برلمانية بعد أستقالة وزيران ينتميان لحزب “فيفا” من حكومته في 13 يناير الماضي.