إيطاليا.. عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الـ1000

بلغ عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا 15113 مصابا. [أ ف ب]

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ1000، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15113 حالة.

وأفادت السلطات في إيطاليا، بتسجيل 189 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ عدد الوفايات في إيطاليا 1016.

وارتفع عدد المصابين بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ اليوم الخميس، 15113 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 12462 مساء الأربعاء.

يأتي ذلك في حين، أغلقت إيطاليا أبوابها أمام السياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا 15113 حالة، فيما راح ضحيته 1016 شخصا إلى حد الآن.

من جهته أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن أمله في أن يتغير تعامل أوروبا مع وباء كورونا المستجد، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية “وباء عالميا” أمس الأربعاء.

وأضاف دي مايو أن “أوروبا ستشهد التغيير شيئا فشيئا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”، مشددا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

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