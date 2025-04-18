إيطاليا.. قتلى وخسائر كبيرة بفيضانات كارثية وانهيارات أرضية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية، أنه “تسببت الأمطار الغزيرة في أجزاء من إيطاليا بحدوث فيضانات عارمة، وغمرت المياه شوارع مدينة تورينو شمال البلاد بعد أن فاض نهر يعبر المدينة”، وأفادت مصادر محلية “بمصرع ثلاثة اشخاص”.

وبحسب المعلومات، “شهدت مدينة تورينو شمال البلاد، هطولا غزيرا للأمطار خلال الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات في عدد من المناطق السكنية”.

وبحسب المعلومات، “1200 شخص تم إجلاؤهم، و37 بلدة بدون كهرباء، و15 طريق رئيسي مغلق، هناك 3 وفيات مؤكدة (سقوط أشجار، و42 مصابًا بجروح متفاوتة”.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن “مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أصدر تحذيرا للسياح البريطانيين مع اجتياح العاصفة “هانز” لأوروبا خلال عطلة عيد الفصح”.

ويأتي هذا التحذير بعد أن “ضربت فيضانات مفاجئة إيطاليا، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تجتاح هذه الظروف الجوية القاسية أجزاء من إسبانيا وسويسرا وفرنسا وأجزاء واسعة من إيطاليا”.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية على حسابه في تويتر (X): “ستجلب العاصفة “هانز”، التي أطلقت عليها هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية الاسم رياحا قوية وأمواجا هائجة إلى أجزاء من البحر الأبيض المتوسط ​​هذا الأسبوع”.

هذا “ويواجه شمال إيطاليا أزمة مناخية حادة في أبريل 2025، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق واضطرابات في مناطق مثل بييمونتي وجنوب تيرول ولومباردي وتوسكانا”، وأعلنت أكثر من 100 بلدية في بييمونتي، بما في ذلك العاصمة تورينو، “أعلى مستوى إنذار أحمر”.

وتعد بييمونتي، الواقعة في شمال غرب إيطاليا، “المنطقة الأكثر تضررا من أمطار أبريل 2025، حيث دمرت الفيضانات مدنا مثل تورينو وكريما. وفي تورينو أغلقت الطرق بالقرب من نهر بو، وشهدت المدينة اضطرابا في روتينها اليومي”.

وكثفت السلطات المحلية عمليات الإنقاذ، حيث “يراقب رجال الإطفاء وفرق الحماية المدنية الأنهار والمناطق عالية الخطورة، وفي بعض البلدات، علّقت الدراسة والخدمات العامة، ونصح السكان بتجنب السفر غير الضروري”.

وبحسب المعلومات، “تقدر الخسائر بـ15 مليون يورو في بيستويا وحدها، وتدمير 4000 م² من البيوت الزجاجية، وتأخر موسم زراعة الذرة لمدة 10-15 يومًا، وتكاليف إصلاح تقدر بـ25 مليون يورو، وتضرر 120 كم من الطرق الإقليمية، و17 جسرًا يحتاج لتقييم سلامة هيكلي”.