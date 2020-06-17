إيطاليا.. مباراة نابولي ويوفنتوس بدون جماهير

يستعد يوفنتوس لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع نابولي، اليوم الأربعاء، على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما، بنهائي كأس إيطاليا، وستقام المباراة من دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، وسط بروتوكولات طبية واجراءات احترازية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويرفع نهائي كأس إيطاليا، شعار “اخدم نفسك بنفسك”، خلال حفل التتويج، بسبب القواعد الصارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان نابولي قد تعادل مع إنتر ميلان بهدف لمثله يوم السبت الماضي،ـ ليتأهل إلى النهائي بنتيجة إجمالية 2-1، بينما تعادل يوفنتوس مع ميلان سلبيا يوم الجمعة، مستفيدًا من انتهاء لقاء الذهاب 1-1.

وستكون قمة نابولي ويوفنتوس خارج التوقعات، في ظل عودة جميع الأندية من فترة توقف طويلة، وعدم الوصول للجاهزية الكاملة، كما إن أداء نابولي في دور نصف النهائي كان الأكثر قناعة من الذي قدمه يوفنتوس.

وتفصل إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، خطوة واحدة عن تحقيق لقبه الأول في مسيرته كمدرب، نفس الشيء يتطلع له نظيره ماوريسيو ساري حيث يسعى لتحقيق لقبه الأول في إيطاليا، والأول مع يوفنتوس.

ومع خوض المباراة خلف الأبواب المغلقة دون جماهير، ستشهد مدرجات “الأولمبي” احتفالات افتراضية عن طريق برامج متطورة.