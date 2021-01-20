إيطاليا.. مجلس الشيوخ يمنح الثقة لحكومة كونتي

مجلس الشيوخ الإيطالي صوت لصالح منح الثقة للحكومة برئاسة جوزيبي كونتي بأغلبية بسيطة، على الرغم من انسحاب حزب “إيطاليا الحية” بقيادة ماتيو رينتزي من الائتلاف الحكومي.

وأيد 156 من أعضاء مجلس الشيوخ منح الثقة للحكومة، بينما عارضه 140 عضوا مع امتناع 16 آخرين عن التصويت.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة للحكومة يوم الاثنين الماض.

ومن المتوقع أن تتعرض تشكيلة الحكومة لتعديل في أعقاب استقالة وزيرتين كانتا تمثلان حزب “إيطاليا الحية” في الحكومة، في ظل الخلافات حول مشروع قانون التعافي الاقتصادي.

وعلى الرغم من نجاة حكومة كونتي من حجب الثقة في البرلمان، لا تزال مسألة إقالتها واردة، حيث تقول أحزاب المعارضة إن الحكومة لا تتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ.

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، يعتزم قادة حزبي “الرابطة” و”أخوة إيطاليا” المعارضين التوجه إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بطلب إعلان انتخابات مبكرة.