إيطاليا.. مشاورات لتشكيل حكومة جديدة في البلاد

أفادت مصادر في الحكومة الإيطالية، بأنه من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، المشاورات حول تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، ماريو دراغي.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المصادر، أن دراغي “بعد التكليف الذي عهده إليه رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، يقوم اليوم بإجراء المشاورات مع ممثلي القوى السياسية، والتي ينبغي أن تبدأ بعد الظهر في أحد المكاتب بمقر مجلس النواب، قصر مونتي تشيتوريو، ويمكن أن تستمر ليومين”.

هذا ولم يضع الرئيس ماتاريلا حدودا زمنية لمحاولة دراغي تشكيل الحكومة، لأن كليهما اتفقا في الرأي على “أن الموقف معقد، وأن الطريق أمام تشكيل الحكومة في الوقت الحالي يبدو شاقا”.

ودراغي رجل معروف بتكتمه وجديته وتصميمه، وهو مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراة في الاختصاص نفسه من “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” (إم آي تي)، الجامعة الأمريكية المرموقة.

وتوجهت الأنظار إلى دراغي بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسية حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة جائحة كورونا وتنفيذ خطة نهوض اقتصادي بقيمة 222,9 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 أبريل.

وسيتعين على دراغي الآن إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.