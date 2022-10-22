إيطاليا.. «ميلوني» تُؤدي اليمين الدستورية رئيسة للوزراء

أدت جورجيا ميلوني زعيمة حزب “فراتيللي ديتاليا” اليميني، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء إيطاليا، أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية لميلوني ووزراء حكومتها في “صالوني ديللي فيستي” في قصر الرئاسة الإيطالي “كورينالي”، بحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وجاءت صيغة اليمين الدستورية الذي قرأته ميلوني على النحو التالي: “أقسم أن أكون مخلصًا للجمهورية، وأن أحترم بإخلاص دستورها وقوانينها وأن أمارس مهامي لمصلحة الأمة الحصرية”.

واختارت ميلوني نائبين لرئيس الوزراء هما ماتيو سالفيني، الذي حصل كذلك على حقيبة وزارة البنية التحتية، وأنطونيو تاجاني منسق حزب “فورتسا إيطاليا”، الذي تم اختياره كذلك وزيرًا للخارجية الإيطالية، فيما ذهبت وزارة الاقتصاد لجيانكارلو جيورجيتي ولوكا تشيرياني وزير العلاقات مع البرلمان، وماريا إلفيرا كالديروني وزيرة للعمل والسياسات الاجتماعية.

كما يؤدي اليمين الدستورية اليوم فرانشيسكو لوللوبريجيدا كوزير للزراعة ورفاييل فيتو وزيرًا للشؤون الأوروبية وسياسات التماسك والخطة الوطنية للتعافي والمرونة، ودانيلا سانتانكي وزيرًا للسياحة، وغيلبرتو بيكيتو فراتين وزيرًا للبيئة وأمن الطاقة، وماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيللاتي وزيرة للإصلاحات المؤسسية، وروبرتو كالديرولي وزيرًا للشؤون الإقليمية، وآنا ماريا بيرنيني وزيرة للتعليم الجامعي والبحث العلمي وباولو زانغريللو وزيرًا للإدارة العامة.

وتم تطويق ساحة ميدان قصر كورينالي لهذه المناسبة، مع إغلاق شارع الكورينالي أمام المرور.