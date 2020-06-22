إيطاليا: نسعى لتجنب أي محاولة لتقسيم ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده ستسعى لتجنب أي محاولات تقسيم لليبيا بسبب النزاع العسكري الراهن هناك، وفق قوله.

ودعا الوزير الإيطالي، اليوم الاثنين، إلى حل داخلي توافقي بين الأطراف الليبية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن إيطاليا “ستفعل كل شيء لتجنب أي محاولة لتقسيم ليبيا.. وهناك حاجة إلى عملية ليبية-ليبية شاملة لتجاوز الأزمة الراهنة”.

وشدد وزير خارجية إيطاليا على أن “الشعب الليبي عانى كثيرا ويستحق أن يكون صانع مصيره من دون تدخلات خارجية”، حسب قوله.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن مهمة “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، تحظى باعتراف جميع دول الاتحاد، وسيكون لها نهج متوازن.

وأوضح دي مايو أنه لا يجب أن تقتصر العملية على الأسطول البحري، دون الطائرات والأقمار الصناعية، من أجل إعطاء أقصى قدر من المصداقية للعملية، مشيرا إلى أن مصر لاتزال لاعبا رئيسيا في الأزمة الليبية.

وأكد على ضرورة أن يكون الهدف هو إعادة إطلاق عملية برلين، بعد أزمة وباء كورونا، مؤكدا بطء العملية الدبلوماسية مقارنة بالديناميكيات العسكرية، حسب وصفه.