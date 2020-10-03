إيطاليا: نعمل مع تركيا لدعم الاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط الليبي

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “إيطاليا تعتبر تركيا شريكًا أساسيًا ونعتزم تعزيز الحوار على أساس صريح وبناء”، متقدما بالشكر لأنقرة “على الدعم الذي قدمته لإيطاليا في أصعب مرحلة لوباء كوفيد-19” خلال الربيع الماضي.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في روما مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، فيما يتعلق بليبيا: “على الصعيد الاقتصادي، نعمل مع تركيا لدعم الاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه يرى أن اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاستقالة “مرهون بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل” تتوصل إليه الأطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي.

وأضاف دي مايو في إجابة على سؤال بهذا الصدد، أن قرار السراج “الاستقالة ومغادرة الساحة (السياسية) هو خيار شجاع ومسؤول بشكل كبير”.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على أن خارطة الطريق المعلنة من الأمم المتحدة “تؤتي ثمارها”، واصفا العمل الذي تقوم به ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بـ”الجدير بالثناء”.

وأردف يقول: “يتعين على جميع الأطراف التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأطراف الليبية دفعها نحو الحوار”.