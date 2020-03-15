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إيطاليا.. وفاة 368 شخصاً خلال يوم بكورونا والإصابات تتجاوز 24 ألفا

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 مارس 2020 - 20:57
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عربي ودولي
إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809. [رويترز]

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصا في الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء البلاد عتبة الـ24 ألف حالة.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن هيئة الحماية المدنية في البلاد، فإن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة أمس السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%، وتجاوزت الإصابات 24 ألفا.

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ونوهت السلطات الإيطالية بأن 369 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد الذين تعافوا إلى 2335.

يُشار إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 10719، فيما تتم معالجة 20603 حالات في كامل إيطاليا.

هذا وأغلقت إيطاليا أبوابها أمام السياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تمديد إجراءات الحجر الصحي.

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