إيطاليا.. وفاة 627 شخصاً بفيروس كورونا خلال يوم واحد

ارتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 4032. [رويترز]

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، عن وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

وأفادت السلطات، بتسجيل 4760 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 47021 مصابا، شُفي منهم 5129.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قوله، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550.

وأضاف المصدر: “إذا تأكد ذلك فستكون تلك أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في البلاد”.

وأفاد بأن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، زاد بنحو 2380 ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى حوالي 22264.

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