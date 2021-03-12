إيطاليا.. وفيات بعد التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» والسلطات تحقق

أطلقت هيئات التحقيق الإيطاية دراسة شاملة حول ظروف وفاة بعض المواطنين الذين سبق تطعيمهم بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

هذا وتم مؤخراً تسجيل ثلاث حالات في جزيرة بصقلية، بعد وقت قصير من التطعيم بلقاح من شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية.

وتوفت الحالة الأولى، وهي للبحار الحربي “ستيفانو باتيرنو” ذي الـ43 عاماً، نتيجة سكتة قلبية في اليوم التالي بعد التطعيم.

وشرعت النيابة العامة بمدينة سيراكيوز بالتحقيق في أسباب الوفاة، ويشمل التحقيق حوالي عشرة أشخاص، من ضمنهم ممثلو شركة “أسترازينيكا” وبعد عناصر المؤسسة الطبية حيث تم حقن باتيرنو.

وأما الحالة الثانية، فتتعلق بوفاة ضابط الشرطة “دافيد فيلا” صاحب الـ50 عاماً. والذي توفي بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تحقق النيابة العامة في مدينة كاتانيا في ملابسات وفاته.

وفي مدينة تراباني، توفي الدركي “جوزيبي مانيسكالكو” البالغ من العمر 54 عاماً، نتيجة لنوبة قلبية بعد يومين من حقنه باللقاح.