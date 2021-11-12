إيطاليا: يجب ان تؤكد جميع الاطراف على نيّتها في إجراء الانتخابات

قال نائب وزير الخارجية الإيطالية مانيلو دي ستيفانو إنّه يتعيّن على جميع الأطراف ان تؤكد على وجود نية مشتركة حقيقية للوصول الى انتخابات ذات مصداقية الشهر القادم.

وأوضح ستيفانو بحسب وكالة نوفا الإيطالية، أنّه يتعيّن على جميع الاطراف والدول القيام بعمل جيد، والوقت قصير جدا، حيث لم يتبقى إلا شهر ونيف على 24 من ديسمبر، مشيرا إلى أنّه يجب أن تكون الانتخابات هي البداية وليست النهاية.

وتابع وكيل الدبلوماسية الإيطالية، آنّه تبقى شهرين للتأكيد على أن كل الأطراف المعنية في ليبيا، لديها نية مشتركة حقيقية، وتخطيط مشترك للوصول لهذه الانتخابات على أسس المصداقية.