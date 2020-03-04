إيطاليا.. 107 حالة وفاة وأكثر من 3000 إصابة بفيروس «كورونا»

قررت السلطات الإيطالية تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد. [رويترز]

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 107 شخصاً، في حين تجاوز عدد الإصابات 3000 حالة.«»

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، إنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جراء الفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين في إيطاليا وصل إلى حوالي 3090 حالة، وهي تعد النسبة الأعلى في أوروبا، منوهةً بأن من بين المصابين، 276 قد تعافوا بالكامل.

يأتي ذلك في حين، قررت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، ابتداء من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

هذا ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإيطالية قرارا جديدا ينص على تشديد تدابير الوقاية من كورونا، لتشمل الحفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر، والتحية عن بعد بلا مصافحة وعناق وتبادل للقبلات، وإلغاء جميع المؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى توصية الأشخاص فوق سن 75 عاما بعدم الخروج من المنازل.

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