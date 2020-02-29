إيطاليا.. 29 حالة وفاة وأكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1128. [رويترز]

آخر حصيلة رسمية لضحايا فيروس كورونا في إيطاليا: 29 حالة وفاة وأكثر من ألف إصابة

أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، وفاة 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية قوله، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1128، شُفِي 50 منها.

يُشار إلن أن تفشي الفيروس في إيطاليا بدأ بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.

وقالت حكومة منطقة لومبارديا إنها ستطلب من الحكومة الإبقاء على إجراءات الوقاية من الفيروس لأسبوع إضافي على الأقل.

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