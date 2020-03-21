إيطاليا.. 793 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

ارتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 4825. [رويترز]

أفادت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، بوفاة 793 شخصا في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4825.

وقالت وكالات أنباء إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 53578 مصابا، شفي منهم 6072.

يأتي ذلك في حين، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا، في وقت سابق، عن تسجيلها نحو 546 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.

وأشار مسؤولون إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في المنطقة التي تضم العاصمة المالية ميلانو ارتفع منذ يوم الجمعة بـ3251 حالة جديدة إلى 25515.

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