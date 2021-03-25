إيـران تُطلق صاروخاً على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إيران أطلقت صاروخا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، مما تسبب بإضرار في السفينة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المصادر الإعلامية قولها، إنه “أثناء رحلة السفينة، وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار”.

وأضافت: “تم إطلاع مالكي الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في حيفا، على الحادث والقرار الذي تم اتخاذه هو أن تواصل السفينة الإبحار على الطريق إلى الهند حيث سيتم إصلاح الأضرار”.

وأكدت: “تم استهداف السفينة على الرغم من أنها لم تنقل بضائع إلى إسرائيل، وأنها لم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط”.

ووقعت حادثة مماثلة الشهر الماضي، عندما تعرضت السفينة “هيليوس راي” المملوكة لإسرائيل إلى هجوم مشتبه به على أنها إيراني.