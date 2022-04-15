إيفاد أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة لاستكمال دراستهم العليا بالخارج

وقع وزيرا التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية يخلف السيفاو، والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، قراراً بإيفاد أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة (الأوائل) لاستكمال دراستهم العليا بالخارج.

جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة يوم الاحتفاء بالموهبة والتفوق، بالعاصمة طرابلس والتي نظمتها الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب، وأولياء أمور الطلبة الأوائل والمتفوقين.

كما تم خلال الاحتفالية توقيع مذكرة التعاون المشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل والجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، في مجال تطوير واستيعاب القدرات الوطنية من المتفوقين والموهوبين.