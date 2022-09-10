إيفاد مجموعة من الطلبة العسكريين للدراسة في إيطاليا

أوفدت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية مجموعة من الطلبة العسكريين الأسبوع الماضي إلى إيطاليا لاستكمال دراستهم.

وأفادت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لرئاسة الأركان، بأن الطلبة يمثلون كل من أكاديمية الدراسات البحرية، وكلية العسكرية الكلية الجوية، وكلية الطب العسكري، بالإضافة إلى ضباط صف موفدين إلى المدرسة المهنية لضباط الصف البحرية، مشيرة إلى الطلاب اجتازوا عددا من الاختبارات المقررة.

ونوهت الإدارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار وحرص رئاسة الأركان العامة للرفع من كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية، بالاهتمام بالتطوير والتعليم والتدريب في كافة التخصصات العلمية.