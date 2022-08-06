إيفاد 4 حالات من مصابي حادثة بنت بية إلى إيطاليا

أشرف وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية توفيق الدرسي، بحضور مدير مكتب الوزير ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، صباح اليوم السبت، على إيفاد أربع حالات من ضحايا انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة إلى إيطاليا، بحضور نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا.

وذكر وكيل الوزارة أنه جرى إيفاد الحالات عبر مطار معيتيقة الدولي، لتلقي العلاج داخل عدد من المستشفيات الإيطالية، تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لضحايا الانفجار.

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ للتدخل في الخارج، لمدة 3 أشهر، نتيجة الأحداث الاستثنائية التي ضربت بلدية بنت بية في جنوب ليبيا.

وقالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، في وقت سابق، إنّه من المتوقع أن تصل أول رحلة للحماية المدنية اليوم السبت، مؤكدة أنه سيتم تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد للكشف عن توافر الأسرة المتاحة على الأراضي الوطنية، وتحديد طريقة تنظيم الخدمة الوطنية الكافية لنقل المصابين إلى إيطاليا.

وذكرت الوكالة الإيطالية أنّه جرى تخصيص 3 ملايين يورو لهذا التدخل، على أن يدفعها الصندوق لحالات الطوارئ الوطنية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي.