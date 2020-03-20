«إيفانكا ترامب» تخضع لفحص فيروس كورونا

نتيجة اختبار إيفانكا للفيروس جاءت سلبية. [رويترز]

خضعت ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حضورها اجتماع في وقت سابق، مع مسؤول أسترالي تبينت إصابته بالفيروس.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مسؤول إداري كبير بالبيت الأبيض قوله، إن نتيجة اختبار إيفانكا للفيروس جاءت سلبية.

وبحسب الصحيفة، فقد عادت ابنة الرئيس الأميركي إلى العمل من البيت الأبيض، ولم تظهر عليها أعراض أي مرض، وتجري المكالمات نيابة عن فريق مكافحة الفيروس.

وخضعت إيفانكا، التي تعمل كمستشار لوالدها ترامب، للاختبار في أواخر الأسبوع الماضي وحصلت على نتائج واضحة اليوم الجمعة.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن إيفانكا تخضع لفحص درجة حرارتها قبل دخول البيت الأبيض كباقي الموظفين والصحفيين وأعضاء الخدمة السرية.

وخلال الأسبوع الماضي، اتبعت مستشارة الرئيس ترامب أفضل الممارسات للتباعد الاجتماعي في منزلها. بناء على نصيحة أطبائها.

والتقت إيفانكا ترامب بوزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون والنائب العام بيل بار يوم 5 مارس الجاري، كجزء من اجتماع بين مسؤولين من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

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