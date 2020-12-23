إيقاد شعلة العيد الـ69 للاستقلال بميدان الشهداء في طرابلس

شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مساء اليوم الأربعاء، حفل إيقاد شعلة العيد الـ69 لاستقلال ليبيا، بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس.

وبدء الحفل بالنشيد الوطني، وسبق إيقاد الشعلة، مسيرة مترجلة شارك فيها العديد من الفرق وهي الكشافة والهلال الأحمر والفرقة النحاسية لوزارة الداخلية، و جهاز الإسعاف والطوارئ.

وفي الاحتفال هنأ رئيس الهيئة الشعب الليبي بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، وتطرق في كلمته إلى المعاني السامية التي تُمثّلها هذه الذكرى الوطنية، وأكد “أننا ماضون على طريق الحرية وإقامة الدولة المدنية”، شاكراً الجميع على الجهود المبذولة من مختلف الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه الاحتفالية الغالية.

هذا ومن المقرر أن يُقام صباح غداً الخميس، حفل كرنفالي في ميدان الشهداء، احتفاء بهذه المناسبة الكبيرة، بحسب ما أفادت هيئة الثقافة.