إيقاد شعلة دورة ألعاب باريس 2024 في اليونان

أقيمت اليوم الثلاثاء مراسم إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وخلال مراسم الاحتفال الذي أقيم في مدينة أوليمبيا الأثرية في اليونان، أوقدت الشعلة الأولمبية الممثلة اليونانية ماري مينا، التي أدت دور الكاهنة الكبرى في الحفل.

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شاهد.. لحظة إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمدينة أولمبيا اليونانية#باريس2024#قنوات_الكاس pic.twitter.com/v7hQa20aac — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 16, 2024

وكان بين الحضور رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليونانية، سبيروس كابرالوس، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، وفقا للأعراف المتبعة لانطلاق شعلة الأولمبياد.ومسؤولين آخرين.

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تسليم شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إلى أول حامل لها بمدينة أولمبيا في أثينا#باريس2024#قنوات_الكاس pic.twitter.com/tXKQpIY8uN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 16, 2024

ورفع العلم الفرنسي وعزف النشيد الوطني بمدينة أولمبيا بأثينا خلال مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

سبق وحصلت فرنسا، على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، والتي تحمل اسم أولمبياد باريس بعدما أقيمت الدورة الماضية في طوكيو.

ويمثل الحفل بداية مسيرة الشعلة في اليونان وفرنسا البلد المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي ستنتهي في باريس لبدء الألعاب في 26 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من الـ26 من يوليو 2024 وتستمر منافساتها حتى الـ11 من أغسطس المقبل.

La Flamme Olympique est allumée 🔥

Le relais de la Flamme de #Paris2024 peut commencer !

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The Olympic Flame is alive 🔥

The #Paris2024 Olympic Torch Relay can start ! pic.twitter.com/zGFt6hoWzo — Paris 2024 (@Paris2024) April 16, 2024