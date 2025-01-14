إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الوظائف العامة

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه منشوره رقم (1) لسنة 2025م بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

وبحسب ما أفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي استناداً للاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية وفقاً لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

كما يأتي القرار استنادا إلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة (53) لسنة 2023م من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام.