إيقاف الإنتاج في حقل الفيل النفطي

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بإيقاف الإنتاج في حقل الفيل النفطي الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب البلاد، احتجاجاً على اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقاً فرج بومطاري في العاصمة طرابلس.

ونقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي عن مصادر قولها، إن الحقل جرى إقفاله من قبل مجموعات مسلحة لديها مطالب من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى خسائر الإنتاج اليومي للحقل تُقدر من 70 إلى 80 ألف برميل من النفط.

كما أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن زعيم قبلي ومهندس نفط في ليبيا، بأن الإنتاج في حقل الفيل النفطي توقف اليوم الخميس.

وقال مهندس النفط إن عددا من المحتجين دخلوا الحقل وأجبروا الموظفين على المغادرة بعد وقف العمليات.

بدوره قال السنوسي الحليق، رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة الزوي، إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم فرج بومطاري، احتجاجا على “اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة”، يوم الثلاثاء.

وهددت القبيلة في بيان مسجل، مساء أمس الأربعاء، بإغلاق المنشآت النفطية حتى إطلاق سراح بومطاري.

وأضاف الحليق: “الأمر سيكون أكبر والاستعدادات جارية أيضا لمنع إمدادات المياه عن طرابلس”.

وذكرت القبيلة في بيان مكتوب أن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مشيرة إلى أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”، بحسب البيان.