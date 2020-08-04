إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراتة واستئنافها من مطار معيتيقة

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة.

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة للحريق الذي تعرضت له محطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليل الاثنين/الثلاثاء، فإن مصلحة المطارات تُعلن عن إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراته الدولي إلى حين إشعار آخر.

كما أفادت المصلحة بأنه سيتم استئناف رحلات شركات الطيران المنتظمة بالنسبة للمغادرة وغير المنتظمة بالنسبة لرحلات العودة من مطار معيتيقة الدولي وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حالياً بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي.