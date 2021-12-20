إيقاف الغاز المغذي لمحطات شركة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، عن إيقاف الغاز المغذي لمحطات الشركة العامة للكهرباء.

وأفادت الشركة في بلاغ، بقيام عدد من حرس المنشآت النفطية بإغلاق خط أنابيب النفط الخام والمكثف المغذي لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة بالغاز الطبيعي كوقود رئيسي لتشغيل محطات (الرويس – الزاوية – الخمس – جزء من محطة مصراتة).

ونوهت شركة الكهرباء إلى أن هذا الأمر سيُؤدي إلى فقد ما يقارب عن 2500 ميجا وات، الأمر الذي سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وزيادة ساعات طرح الأحمال خاصة في هذه الأيام التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة. .